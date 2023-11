Fußball Spielabsage sorgt für dicke Luft in der Bezirksliga

Mächtig sauer sind sie beim SV Tawern darüber, dass die SG Saartal-Irsch das für vergangenen Samstag angesetzte Spiel in der Fußball-Bezirksliga abgesagt hat. Offenbar waren die Plätze in Schoden, Irsch, Trassem (alle Rasen) und Ockfen (Hartplatz) nach den Niederschlägen in den Tagen zuvor unbespielbar. Daraufhin setzte Staffelleiter Bernd Hurth die Partie ab. Für Tawerns Präsident Sebastian Junk hat das Ganze ein Geschmäckle. In einem Schreiben an Hurth, das dem TV vorliegt, fordert er nun „aus Gründen der sportlich fairen Transparenz, die (Akten)-Einsicht in die Belege für die Sperren der jeweiligen Platzeigentümer (…) für das abgesagte Meisterschaftsspiel“. Sofern diese binnen sieben Tagen nicht vorlägen, würden die Tawerner die Angelegenheit vor die Bezirksspruchkammer bringen, um „gegebenenfalls die Einleitung eines Verfahrens (…) mit dem Ziel eines Spielverlustes zu beantragen“.