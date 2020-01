Fußball : Jeff Strasser kommt zum Wintercup

Ralingen Fußball-Vorbereitungsturnier im Sauertal bringt zwei Oberligsten und zwei Luxemburger Erstligisten zusammen.

Die Verlierer bestreiten an gleicher Stätte am Sonntag, 9. Februar, ab 13.30 Uhr, das Spiel um Platz drei. Um 16 Uhr findet das Finale statt.

Mehr als nur ein Farbtupfer ist am Samstagabend, ab 17.30 Uhr, die Begegnung ehemaliger Nationalspieler Luxemburgs und der Kicker gegen Krebs sein: Auch und gerade diese Partie soll die Solidarität mit dem an einem Gehirntumor erkrankten Nick Heinsdorf aus Trittenheim unterstreichen. Dessen Vater Uwe ist einer der Gründer der mit vielen früheren Regional- und Oberligaspielern gespickten Kicker gegen Krebs. Der komplette Erlös des Wintercup-Wochenendes, so Frank Wagner, werde auf ein Konto für Nick bei der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz fließen. Für teure Medikamente und eine Behandlung in der Schweiz sind viele tausend Euro nötig (TV berichtete mehrfach).