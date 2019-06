Fußball : Jetzt die Fupa-Daten aktualisieren!

Trier Die Vereine sind auf­ge­rufen, die personellen Veränderungen und weiteren Angaben zur neuen Saison im Online-Fußballportal zu aktualisieren.

Die heiße Transferphase in den regionalen Fußballligen ist in vollem Gange. Ganz aktuell veröffentlichen wir die Wechsel auf unserem Fußballportal fupa.net/volksfreund und in Zusammenfassungen als regionaler Transferticker auch in der Printausgabe des Trierischen Volksfreunds.