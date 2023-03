Fußball Jetzt gibt‘s bei Rot-Weiss Wittlich sogar vier Habscheids

Nur wenige Tage nach der Trennung von Karl-Heinz Gräfen (TV berichtete) hat Bezirksliga-Spitzenreiter SV Rot-Weiss Wittlich die Trainerfrage geklärt. Mit Guido Habscheid übernimmt ein in der Region bekannter Übungsleiter das Amt beim ambitionierten Club aus der Säubrennerstadt und wird bereits beim Auswärtsspiel am Sonntag, 14.30 Uhr, beim SV Zeltingen-Rachtig an der Seitenlinie stehen.