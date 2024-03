Fußball SG Schneifel und der FSV Salmrohr schreiben Vereinsgeschichte

Jubel bei der SG Schneifel und beim FSV Salmrohr, große Enttäuschung bei Rot-Weiss Wittlich: Zwei Rheinlandligisten aus der Region haben den Sprung in Pokalhalbfinale geschafft. Das Team von der Lieser sah sich beim Ahrweiler BC ebenfalls schon eine Runde weiter, kassierte dann aber am Ende der Nachspielzeit noch den Ausgleich und verlor in der Verlängerung mit 3:5. Die Schneifeler empfangen nach dem 2:0-Arbeitssieg gegen den FC Niederroßbach nun voraussichtlich am Mittwoch, 10. April, 19.30 Uhr, den Rheinlandligakonkurrenten aus Ahrweiler. Parallel dazu soll das Duell zwischen Salmrohr und dem zwei Klassen höher angesiedelten Regionalligisten TuS Koblenz stattfinden – im dann nach dem Umbau wieder nutzbaren und mit einem Flutlicht ausgestatteten Salmtalstadion. Nur noch ein Sieg trennen damit auch die Schneifeler und die Salmrohrer vom Auftritt auf großer Bühne. Das Rheinlandpokal-Endspiel findet am Samstag, 25. Mai, im Rahmen des bundesweiten Finaltags der Amateure statt und wird in einer Konferenzschaltung von der ARD im Fernsehen übertragen. Ein Millionenpublikum dürfte die bis zu 21 Partien so live verfolgen. Hinzu kommen einige Tausend Zuschauer im Stadion. Wo das Finale stattfindet, will der Fußballverband Rheinland (FVR) am Freitag bekanntgeben. Nachdem Eintracht Trier im Viertelfinale gegen die TuS Koblenz ausgeschieden ist (0:1) dürfte die Wahl nach TV-Informationen erneut auf das Stadion Oberwerth in Koblenz fallen.