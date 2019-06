Große Namen in der Vulkaneifel : Jugendfußball der Extraklasse

Gerolstein Der SV Gerolstein setzt vor allem auf den Nachwuchs. Für ihn hat man zwei Turniere organisiert — mit namhaften Teams und einem besonderen Clou.

100 Jahre ist der SV Gerolstein. Aber nicht zu alt, um im Jubiläumsjahr auf die Jugend zu setzen. Denn der Verein hat sich für das verlängerte Festwochenende vom 20. bis 22. Juni etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Jugendturnier der Spitzenklasse, bei deren Namen das Herz des Fußballfans höher schlägt. Schließlich gehören die Mannschaften, die am Donnerstag, 20. Juni (Fronleichnam), ab 12 Uhr auf Einladung des SV Gerolstein auf dem Sportplatz Gerolstein auflaufen werden, zu den besten, die es in Deutschland gibt. Immerhin senden die Bundesligisten von Borussia Mönchengladbach, 1. FC Köln, Mainz 05 und Fortuna Düsseldorf ihren Nachwuchs in die Vulkaneifel. Aber auch aus den Niederlanden sind Spitzenkicker angereist – nämlich die Youngsters des aktuellen Vizemeisters PSV Eindhoven teil.

Zweimal Jugendfußball vom Feinsten also. Doch auch die Älteren sollen nicht zu kurz kommen. Sie dürfen am Freitag und Samstag, 21. und 22. Juni, ran. Die Alten Herren des SV Gerolstein laden am Freitagabend ab 20 Uhr zur Stadtmeisterschaft ein, die erstmals im „Freien“ ausgetragen wird. Samstags ab 15.30 Uhr steht ein internationales AH-Turnier mit den Partnerstädten aus Gilze-Rijen (NL), Digoin (F) und dem befreundeten Klub aus Ederveen an, die gleich mit vier Teams in der Brunnenstadt auflaufen werden.