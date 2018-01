Jugendfußballer ziehen Ticket für Kreismeisterschaft

Weil in der Stadt mal wieder Hallen-Not herrschte, kämpften Trierer Nachwuchsteams in Mertesdorf um Punkte.

32 Jugendmannschaften aus der Verbandsgemeinde (VG) Ruwer und Trier waren zu Turnieren gekommen, welche die die SG Ruwertal organisiert hatte.

Das Hallenturnier für die Jugendmannschaften aus der gesamten VG war gleichzeitig das Qualifikations- und Ausscheidungsturnier für die Kreishallenmeisterschaften. Am Turnier in der Ruwertalhalle nahmen deshalb auch Trierer Teamns teil, da in der Stadt keine entsprechenden Hallen zur Verfügung standen. In den einzelnen Altersstufen haben sich folgende Mannschaften für die Kreishallenmeisterschaften am Samstag und Sonntag in Saarburg-Beurig qualifiziert: B-Jugend: JSG Ruwertal I; C-Jugend: JSG Ruwertal I; D-Jugend: FC Trier 2016, JSG Ruwertal I; E-Jugend: JSG Osburg II; TuS Trier-Euren II; Die F-Jugendmannschaften spielte ohne Wertung. Die Turnierleitung lag bei der SG Ruwertal in den Händen von Bernd Husse und Christian Neumann.

FOTO: Sg Ruwertal