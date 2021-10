Schiedsrichterin im Porträt : Jule Steckenborn: Sie will auch fürs Leben lernen

Jule Steckenborn: Sie will auch fürs Leben lernen

Daun Die 17-jährige Daunerin zählt bereits zum Perspektivkader. Die Vorteile, als Unparteiische zu fungieren, gehen aus ihrer Sicht weit über die sportliche Betätigung hinaus.

Seit 2016 ist Jule Steckenborn (17) bereits als Unparteiische im Einsatz. Die für den SV Neunkirchen-Steinborn an den Start gehende Unparteiische zählt unter anderem neben Raphaela Winter (19) von der DJK Wißmannsdorf-Hütterscheid zum Perspektivkader des Fußballverbandes Rheinland (FVR). Hier finden jene talentierten Referees Aufnahme, denen auf Dauer zugetraut wird, Partien in überkreislichen Ligen zu leiten.

„Fußball hat mir schon als kleines Mädchen immer Spaß gemacht. Ich wollte alle Perspektiven davon kennenlernen. Das Pfeifen hat mir dann besonders gefallen“, verrät Steckenborn. Primär geht es ihr aktuell darum, sich weiterzuentwickeln. Druck, in bestimmte Ligen aufsteigen zu müssen, will sie sich keinen auferlegen: „Ich will möglichst viel lernen, Erfahrungen sammeln und dabei den Spaß und die Leidenschaft nicht verlieren.“