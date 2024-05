Fußball Briegel: Bangemachen gilt nicht!

Locker und gelöst war die Stimmung, als Hans-Peter Briegel am Dienstag zu Besuch in Mülheim an der Mosel war. Eigentlich ging es im Pressegespräch um das Benefizspiel der von ihm trainierten Lotto-Elf, die am Donnerstag, 6. Juni, 19 Uhr, vor Ort zugunsten chronisch und krebskranker Kinder spielt (ausführlicher Bericht folgt). Aber natürlich war auch der 1. FC Kaiserslautern das Thema. Gratulationen zum Klassenverbleib in der 2. Bundesliga nahm das Idol der Roten Teufel grinsend an. Briegel weiß, wem es zu verdanken ist, dass der Abstieg gerade noch so vermieden werden konnte: „Friedhelm Funkel ist für mich die Person, die entscheidend war. Er hat auch nach Rückschlägen wie etwa dem 1:1 gegen Wiesbaden die Ruhe bewahrt. Vier Spieltage vor Schluss standen wir da auf einem Abstiegsplatz und hatten zwei Punkte Rückstand auf Rang 15. Friedhelm hat durch seine Ausstrahlung und seine Ruhe jede Menge bewirkt.“