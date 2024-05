Fußball Bitburg liefert FCK packendes Duell zum Abschluss

Mit einigem Bauchgrimmen waren die Bitburger zu ihrem finalen Saisonmatch in die Pfalz gefahren. Bedingt durch den neuen Spieltermin am Donnerstagabend gab es berufsbedingte Ausfälle und zudem Spieler, die krank oder verletzt waren, weshalb Trainer Fabian Ewertz entgegen seiner sonstigen Gepflogenheiten unterm Strich auch nur zwei Mal wechseln sollte. Die Befürchtung der Gäste, von dem zuletzt so blendend aufgelegten 1. FC Kaiserslautern ordentlich Tore eingeschenkt zu bekommen, erhielt durch die beiden ersten Gegentreffer zusätzlichen Nährboden. Nach einem Eckstoß köpfte Nikos Vakouftsis zum 1:0 ein (19.). Die kleinen Roten Teufel machten weiter Druck – und belohnten sich dafür mit dem 2:0, das Aaron Basenach im Anschluss an einen kurz ausgeführten Freistoß markierte (36.).