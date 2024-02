Meinung Neuer Trainer beim FCK: Der Funke(l) Hoffnung ist zurück

Der 70-Jährige bringt vieles von dem mit, was sein Vorgänger vermissen ließ: Erfahrung, Souveränität, Authentizität, Empathie. Einige erinnern sich noch an seine aktive Zeit bei den Roten Teufeln. Von 1980 bis ’83 trug Funkel das FCK-Dress, war ein Leistungsträger, wirkte dabei auch am legendären 5:0-Sieg über Real Madrid mit.