Fußball : Paukenschlag im Ruwertal: Will ist kein Trainer mehr

Kasel Bereits nach drei Spieltagen gibt es in der Fußball-Bezirksliga den ersten Trainerabgang: Nach Angaben des Sportlichen Leiters Max Tyrell ist Daniel Will nach einem gemeinsamen Gespräch am Dienstagabend von seinen Aufgaben als verantwortlicher Coach entbunden worden: „Wir haben uns im gegenseitigen Einvernehmen getrennt.