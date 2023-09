Fußball Abwehrhüne mit Elfmeter-Affinität

Kell am See · Fußball-Kreisliga A 9: Johannes Engler ist bei der SG Niederkell-Kell eine Bank. Was der Noch-23-Jährige mit den Hochwäldern in dieser Saison vorhat und woran er noch bei sich arbeiten will.

15.09.2023, 00:42 Uhr

Ist ein Muster an Vereinstreue und gilt als feste Größe in der Defensive der SG Niederkell: Johannes Engler. Foto: Fupa

Er ist bodenständig und hat sich zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt: Johannes Engler gilt bei der SG Niederkell Kell als der aggressive Leader und ist derjenige, welcher mit seiner Kopfballstärke und seiner Physis der Abwehr sehr viel Stabilität verleiht. Der am morgigen Samstag 24 Jahre alt werdende Keller ist fester Bestandteil der Mannschaft, die im zweiten Jahr nach dem Aufstieg aktuell auf Platz sieben der A-Liga 9 rangiert.