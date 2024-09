Fußball Kleiner Kader, aber ein harter, guter Kern

Hoch her ging es im jüngsten Spiel des SV Klausen: Neben dem 3:1-Erfolg der Gastgeber über die SG Laufeld/Buchholz II standen gleich drei Gelb-Rote Karten zu Buche. Nachdem Lars-Eric Thul kurz vorm eigenen Strafraum ein taktisches Foul an Leon Siegemund begangen hatte und dafür vom Platz flog (80.), traf es anschließend auch zwei Akteure der Hausherren. Als Siegemund am Kopf getroffen worden war und nach Angaben seines Trainers Etienne Irmisch eine Gehirnerschütterung davontrug, wurde es Klausens Jannik Petry zu bunt. Er attackierte den vermeintlichen Übeltäter, was Schiedsrichter Joshua Himmes ebenfalls mit der Ampelkarte ahndete (81.). Wegen wiederholten Foulspiels war wenig später dann auch die Partie für den genauso wie Dominik Meyer gerade erst aus einer längeren Verletzungspause zurückgekehrten Marc Cedric Borsch beendet (85.).