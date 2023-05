Fußball Klausen klettert – und schasst den Coach

Nur sechs Punkte aus zehn Spielen in der Kreisliga B II, vorletzter Tabellenplatz: Zur Winterpause sah es noch richtig deprimierend aus für den SV Klausen. Nach sechs Niederlagen am Stück zum Start feierte das Team des neuen Trainers Detlef Koch erst am 1. Oktober gegen die Laufeld/Buchholder Reserve mit 5:1 den ersten Sieg. „Die Hinrunde war nicht nur sehr durchwachsen, sondern auch mit vielen Rückschlägen verbunden. So gingen wir stark abstiegsbedroht in die ewig lange Winterpause, hatten rund vier Monate lang keine Möglichkeit, das zu korrigieren“, sagt Koch im Rückblick.