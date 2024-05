Fußball Warum es in Klausen stetig bergauf geht

Klausen · Fußball-Kreisliga B12: Der SV Klausen ist Vierter und erfüllt damit die Erwartungen voll. Was beim Team aus dem Wallfahrtsort in dieser Saison noch drin ist und was die Planungen für die nächste Spielzeit machen, verrät der Sportliche Leiter Fabian Hoffmann im Gespräch mit dem TV.

02.05.2024 , 17:39 Uhr

Steht beim SV Klausen als Abwehrspieler und Sportlicher Leiter seinen Mann: Fabian Hoffmann. Foto: FuPa