Fußball Bitburger Wehmut beim Finale um den Rheinlandpokal

Im Halbfinale hatte man die Koblenzer in die Verlängerung gezwungen, ehe es am Ende 2:5 hieß. Dem FC Bitburg blieb da am Samstag beim Endspiel um den Rheinlandpokal zwischen Rot-Weiß und dem TuS Immendorf nur die Zuschauerrolle: Geschäftsführer Andreas Neuerburg, Co-Trainer Christian Hoffmann und mit Arthur Schütz und Shend Krasnici auch zwei Akteure des Oberligaaufsteigers waren Zeuge einer Partie, in der sich der (noch) drei Klassen höher angesiedelte Favorit gegen den Mitte-Bezirksligisten über weite Strecken mächtig abmühte und gerade mal mit 1:0 siegte (Tor: Thilo Töpken, 50.). „Im Endeffekt“, sagte FCB-Kapitän Schütz, „sind wir immerhin gegen den Pokalsieger ausgeschieden“. Etwas Wehmut konnte der 30-Jährige aber nicht verbergen: „Wir hätten selbst dabei sein können ...“