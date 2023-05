Fußball Oberligaaufstieg: Das plant Bitburgs ärgster Konkurrent

Die Frist ist abgelaufen: Alle Vereine, die Interesse daran haben, dass ihre Mannschaft in der kommenden Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar spielt, mussten bis zum Ablauf des 2. Mai ihre Zulassungsunterlagen in der Geschäftsstelle des Fußball-Regionalverbands Südwest (FRVSW) im pfälzischen Edenkoben einreichen. Neben dem designierten Regionalligaabsteiger Eintracht Trier haben unter anderem auch die in der Rheinlandliga (weit) vorne mitmischenden FSV Tarforst, FC Hochwald-Zerf, FV Hunsrückhöhe Morbach, Cosmos Koblenz und Spitzenreiter FC Bitburg ihre Anwartschaft auf diesem Wege unterstrichen.