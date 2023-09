Fußball Rheinlandliga: Morbacher 1:1 bei Neuling Immendorf

Auf der rechten Seite eroberte Max Heckler den Ball und spielte in die Mitte, wo sich Maximilian Schemer bedankte. Nur wenige Minuten später kamen die Hausherren zum Ausgleich: Nach einem umstrittenen Foul traf Marvin Weber per Freistoß (78.) zum 1:1. „Am Ende geht das Ergebnis zwar in Ordnung, wir hatten aber auch etwas Pech mit den Entscheidungen des Schiedsrichters. Nach einer guten Halbzeit gehen wir in Führung, obwohl Immendorf gut aus der Kabine kam. Wir müssen lernen, konsequenter zu sein“, resümierte Thorsten Haubst, Coach der Morbacher.