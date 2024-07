Fußball Georgiens Fans sorgen für Rosenmontagsstimmung in Köln

Horrende Preise für Tickets, Bier und Wurst, teilweise schikanöse Sicherheitskontrollen, noch dazu völlig überfüllte S- und U-Bahnen: Die Kehrseite eines Großereignisses hatte ich vom DFB-Pokalfinale Ende Mai im Berliner Olympiastadion noch in lebhafter Erinnerung. Meine Lust, ein Spiel der Fußball-Europameisterschaft live vor Ort zu verfolgen, hielt sich deshalb in Grenzen. Bis zuletzt. Die Begeisterung rund um die Partien und das ansehnliche Niveau auf dem Platz weckten Schritt für Schritt das Verlangen, doch intensiver in die EM einzutauchen. Als ein Bekannter dann krankheitshalber zwei Eintrittskarten der höheren Kategorie für das Achtelfinalspiel am Sonntag in Köln zwischen Georgien und Spanien abzugeben hatte, schlug ich zu. Auch mein Sohn Nils (17), der dem Kommerzfußball generell noch viel weniger als ich abgewinnen kann und der sich lieber ein Match in den Niederungen des Luxemburger Fußballs als ein Champions-League-Spiel anschaut, war Feuer und Flamme. Georgien! Dort waren wir Ende März, um uns das Play-off-Match gegen die Luxemburger anzuschauen. Der damals bitteren 0:2-Niederlage und einer umstrittenen VAR-Entscheidung zuungunsten der Luxemburger zum Trotz hatten wir die Kaukasus-­Kicker und ihre enthusiastischen Fans doch irgendwie lieb gewonnen, zumal sie im bisherigen EM-Verlauf durch Fußball mit ganz viel Herz und Leidenschaft aufgefallen waren.