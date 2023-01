Fußball : Früher Rheinlandliga, jetzt ein Internetstar

Beim FSV Salmrohr zählte Jakub Jarecki (im großen Bild links) zwei Saisons lang zu den Leistungsträgern. Mittlerweile hat sich der Kölner dem Oberligisten FC Karbach angeschlossen – und macht in der virtuellen Welt von sich reden. Foto: Sebastian Schwarz/Sebastian J. Schwarz

Köln/Salmrohr Wie der ehemalige Salmrohrer Fußballer Jakub Jarecki Karriere im Internet macht und was sein neues Engagement in der Oberliga damit zu tun hat.

Beim FSV Salmrohr kickte er oft nur vor gut 100 Zuschauern. In der virtuellen Welt agiert Jakub Jarecki (27) mittlerweile vor großer Kulisse: Der Kölner mit polnischen Wurzeln ist als Influencer unterwegs und zählt auf Instagram rund 80.000 Follower. Der Fußball hat für ihn inzwischen nicht mehr oberste Priorität. Trotzdem geht er sein neues Engagement beim Rheinland-Pfalz/Saar-Oberligisten FC Karbach, zu dem er mit Beginn des neuen Jahres vom Luxemburger Zweitligisten Berdenia Berburg gewechselt ist und dort bis Mitte 2024 unterschrieben hat, mit großer Motivation an: „Ich hoffe, wir qualifizieren uns nach der Winterpause zunächst für die Meisterrunde und spielen die Saison dann so gut es geht zu Ende. Bei mir steht der maximale Erfolg immer an erster Stelle.“

Der Abgang aus Berburg, wo sich inzwischen auch Ex-Eintracht-Trier-Coach Roland Seitz Richtung Südwest-Regionalligist SGV Freiberg verabschiedet hat, steht in direktem Zusammenhang mit Jareckis Influencer-Tätigkeit: „Der Weg in meine Heimatstadt Köln war einfach zu lang. Nach Karbach schaffe ich es in knapp einer Stunde.“ Den Kontakt zu den Vorderhunsrückern stellte Angreifer Max Wilschrey her, der genauso wie Jarecki in Reality-Shows unterwegs ist. Beide lernten sich bei einem Influencer-Fußballturnier in der Nähe von Osnabrück kennen. Als Wilschrey sagte, dass er für Karbach spielen würde, wurde Jarecki hellhörig: „Ich habe sie aus meiner Salmrohrer Zeit immer als starke Oberliga-Mannschaft in Erinnerung. Ähnlich wie beim FSV oder zuletzt in Berburg gibt es auch hier ein familiäres Umfeld.“

Doch ab und an werden die Karbacher auf die Dienste Jareckis verzichten müssen – wenn er mal wieder in Dreharbeiten von TV-Shows eingespannt ist. Die nächste Show kündigt der offensive Mittelfeldspieler, der bis zu seinem Abgang im November in Berburg auch mal in der Innenverteidigung aushalf, an: Mit seiner Noch-Ehefrau Kate Merlan – über das Tattoo-Model hat er Gefallen am Influencen gefunden – nahm Jarecki an der RTL-Show „Prominent getrennt – Die Villa der Verflossenen“ im südafrikanischen Kapstadt teil. Mitte/Ende Februar soll die Sendung zu sehen sein.

Im September hatte Merlan (35, rund 180.000 Follower) die Trennung bekanntgegeben – und das kurz nachdem die beiden den Treuetest in der Reality-Show „Temptation Island VIP“ gemeistert hatten. Der Grund für das Liebes-Aus: die angeblichen Partyexzesse von Jarecki ...

Auch durch die Teilnahme an den Fernsehshows erhöht Jarecki seine Bekanntheit, die ihm wiederum als Influencer zugute kommt. Seit eineinhalb Jahren bewegt er sich auf dieser Bühne im Internet, setzt dabei sich und Produkte in Szene. Die Termine koordiniert seine Managerin Patricia Leßnerkraus.

Bei Bayer Leverkusen wurde der Sohn des vor gut zwei Jahrzehnten verstorbenen Ex-Torwarts von Fortuna Düsseldorf und Fortuna Köln, Jacek Jarecki, einst unter anderem ausgebildet, fand dann über Viktoria Köln, die Sportfreunde Siegen und den SC Hauenstein Mitte 2017 zum ersten Mal den Weg nach Salmrohr. Unter Peter Rubeck und später unter Lars Schäfer steuerte er in 33 Einsätzen starke zwölf Treffer bei, konnte den Abstieg in die Rheinlandliga damit aber auch nicht verhindern. Für Jarecki ging es bei Etzella Ettelbrück in Luxemburgs höchster Spielklasse, der BGL-Ligue, weiter, um dann eine Saison später erneut beim FSV anzuheuern. Hatten die Salmrohrer in der Saison nach dem Abstieg aus der Oberliga bis zum letzten Spieltag gegen den Absturz in die Bezirksliga kämpfen müssen, schafften sie als amtierender Rheinlandpokalsieger in der Corona-Abbruchsaison 2019/20 den Wiederaufstieg. Jarecki gelang auch hier ein Dutzend Treffer – in nur 21 Partien.

Als die Chemie zwischen seinem damaligen Mentor Michael Lofy und FSV-Coach Lars Schäfer nicht mehr stimmte und der Co-Trainer ging, „war auch klar, dass ich andere Wege gehe“, so Jarecki im Rückblick. Auf die Zeit in Salmrohr blickt er sehr gerne zurück: „Besonders Ehrenpräsident Peter Rauen hat sich sehr um mich bemüht und hatte immer ein offenes Ohr.“ Bedingt durch die Beziehung zu Kate Merlan gab Jarecki seine Wohnung in Riol bei Trier auf und zog bereits während seiner Zeit bei Berdenia Berburg wieder nach Köln.

Auch, wenn er jetzt in Karbach kickt, will der Internet-Star weiterhin mit der (Groß-) Region verbunden bleiben. So kündigt Jarecki für das neue Jahr einige Fußball-Feriencamps seiner Akademie „Future Pro’s“ im Raum Trier und in Luxemburg an.