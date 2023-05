Fußball Meister! Der SV Tawern ist nach 22 Jahren zurück in der Bezirksliga

Sonntagnachmittag, 16.49 Uhr, Sportplatz in Könen: Nach dem Abpfiff von Schiedsrichter Tim Hendele kannte der Jubel im Lager des SV Tawern keine Grenzen: Durch den 2:1-Erfolg beim bereits länger feststehenden Absteiger hat sich das Team von Trainer Steve Birtz bereits einen Spieltag vor Schluss den Titel in der Kreisliga A gesichert und damit den Wiederaufstieg in die Bezirksliga West perfekt gemacht.