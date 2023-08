Fußball Von Nittel über Mainz 05 nach Könen

Ihre sportliche Rückkehr nach Nittel hatten sie sich dann doch anders vorgestellt: Mit 1:2 verloren Trainer Michael Kohns und seine Söhne Michael junior und Yannick mit dem FC Könen am Sonntag die Partie bei der SG Obermosel. Nach den beiden Siegen zum Start in Wasserliesch (4:2) und gegen die SG Wincheringen (4:3) war es die erste Saisonniederlage für den A-Liga-Absteiger. „Nach 14 Jahren noch mal auf den Sportplatz in Nittel zurückzukehren, war doch etwas Besonderes. Das Spiel hätten wir nicht unbedingt verlieren müssen, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten“, berichtet Michael Kohns, der unter seinem Vater als Coach dort im Mittelfeld eingesetzt wird, „wo gerade Platz ist“ – und seine Erfahrung aus 177 Oberligaspielen einbringt.