Fußball Was die Lage so trügerisch macht

Nach knapp zwei Jahren Unterbrechung ist Frank Hermes im Winter in seine fußballerische Heimat zurückgekehrt: Nach vier Partien mit je zwei Siegen und Niederlagen unter der Regie des 51-Jährigen fällt die Zwischenbilanz durchwachsen aus. Doch die Richtung stimmt. Zwar fiel das Ergebnis im Nachholspiel am Gründonnerstag gegen den Zweiten SG Weinsheim mit 0:4 deutlich aus, trotzdem sah Hermes auch hier einen engagierten Auftritt seines Teams: „Weinsheim hat das im Stile einer Klassemannschaft gemacht. Sie haben aus jeder Chance ein Tor gemacht und eine überragende Effizienz gezeigt. Wir haben es in der ersten Halbzeit versäumt, die drei hundertprozentigen Möglichkeiten in Treffer umzuwandeln, weil deren Torwart überragend reagiert hat. Wir hätten wahrscheinlich noch zwei Stunden spielen können, und hätten kein Tor erzielt.“