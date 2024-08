Fußball 1:7 gegen Aufsteiger: Konz mit Mega-Fehlstart

Viel hat sich beim SV Konz nach dem Abstieg aus der Bezirksliga getan. Von einem personellen Neuaufbau sprechen sie deshalb am Saar-Mosel-Eck. Der Punktspielauftakt in der Kreisliga A7 im Derby gegen den Aufsteiger SG Saarburg/Serrig nährte die Gewissheit, dass sich die Konzer wirklich erst mal in der neuen Umgebung zurechtfinden müssen: Gleich mit 7:1 gewann das Team von Trainer Sebastian Lorenz. Dessen Pendant David Kwast hatte sich sein Intermezzo als verantwortlicher Coach ganz anders vorgestellt – weil der neue Übungsleiter Stefan Reifenberg und Assistent Michael Scherer im Urlaub sind, sprang der etatmäßige Torwarttrainer ein. „Saarburg hat das mit seinen langen Bällen über unsere Abwehr hinweg gut gemacht. Aber die Partie hätte auch einen anderen Verlauf nehmen können“, berichtet Kwast, der einst selbst jahrelang zwischen den Konzer Pfosten stand. Schon nach wenigen Minuten verpasste Jonas Kürwitz das 1:0. Nachdem Simon Ollinger die Saarburger Führung besorgt hatte (18.), glich Julien Wallerich aus (30.). Bis zur Pause drehte Johannes Carl auf. Der von Rheinlandligist SG Hochwald zurückgekehrte Mittelfeldspieler bereitete das 1:2 durch Tim Johannes vor und schraubte den Zwischenstand mit seinen ersten beiden von insgesamt drei Treffern schnell auf 1:4. Im zweiten Durchgang trugen sich zudem Elias Bidinger und Jonas Schwarz (auf eine weitere Carl-Vorlage) in die Torschützenliste ein. „Mit seiner Erfahrung und seiner Ausstrahlung hilft uns Johannes enorm“, freut sich Lorenz über die Unterstützung seines neuen, mitspielenden Assistenten. Damit hat sich der Aufsteiger auch schnell für das 1:4-Pokal-Aus bei der klassentieferen SG Weintal-Wiltingen rehabilitiert. Für Lorenz war es im Nachhinein „ein Hallo-wach-Moment“, der offenbar die Sinne geschärft habe.