Fußball : Konz: Abbruch von Fußballtest nach Schlag ins Gesicht 

Konz In einem Eklat mündete das Testspiel zwischen Fußball-Bezirksligist SV Konz und dem Luxemburger Zweitligisten FC Jeunesse Canach.

Nach 37 Minuten nahm Thomas Berens, der Trainer der Saar-Mosel-Städter, sein Team am Samstag Nachmittag beim Stande von 0:0 vom Platz. Daraufhin brach Schiedsrichter Christoph Selbach-Schneider das Spiel ab. „Wir haben in zwei Wochen unser erstes Punktspiel nach der Winterpause. Ich wollte nicht riskieren, dass noch einer meiner Leute verletzt wird“, betonte Berens. Offenbar war die Gefahr dafür aus seiner Sicht groß: „Die Partie war beiderseits sehr hart geführt – okay. Von Canacher Seite ging es aber entschieden zu weit.“ Mal sei der Schlussmann der Luxemburger aus seinem Tor geeilt und hätte seinen Angreifer Stefan Becker ums Haar mit gestreckten Beinen in den Mann springend verletzt, kurz darauf hätten die Gäste eine Rudelbildung mit Schubsereien angezettelt. Hier sei sein Spieler Kouta Sasaki angegriffen worden.