Cornhole Cornholer planen jetzt eine Bundesliga

Die Premiere ist geglückt: Erstmals fand eine Deutsche Meisterschaft im Cornhole in der Saar-Mosel-Halle in Konz statt – und erstmals wurde dabei in der nationalen Geschichte der besonders in den USA so populären Sportart auf sogenannte Longbards gespielt. Während in Deutschland in der Vergangenheit meist 90 mal 60 Zentimeter große Bretter (Boards) genutzt wurden, sieht die aus den Vereinigten Staaten bekannte Variante um 30 Zentimeter längere Bretter vor. „Die Longboards setzen sich immer mehr durch“, ist Thomas Pernack überzeugt. Der 36-Jährige wurde vor kurzem zum Präsidenten der Deutschen Cornhole-Organisation (DCO) gewählt und war am vergangenen Wochenende bei den Titelkämpfen als Turnierleiter im Einsatz, unterstützt von seiner Frau Anne sowie Ivan und Jacky Britz.