Fußball Ein Turnier, das nur Gewinner hat

Während Turniermacher Bernd Marx zwei mit Würstchen prall gefüllte Säcke hinauf zum Verkaufsstand schleppte und so für Nachschub sorgte, prickelte es auf dem Spielfeld der Konzer Saar-Mosel-Halle nur so vor Spannung. In den Finalspielen der Handicapteams ging es voll zur Sache. Im Duell um Platz drei lief bereits alles auf ein Siebenmeterschießen hinaus, als die Auswahl von Special Olympics Luxemburg 20 Sekunden vor Schluss noch das 2:1 gegen die erste Garnitur der Lebenshilfe Trier-Saarburg schoss und diesen entscheidenden Treffer stürmisch feierte.