Bernd Marx im Gespräch Zweieinhalb Jahrzehnte Einsatz für Hallenturnier der Lebenshilfe – so auch kommendes Wochenende

Routiniert ging Bernd Marx auch diesmal die Planung des Lebenshilfe-Turniers an. Die Zusagen von 77 Mannschaften von Klein bis Groß liegen ihm größtenteils schon seit Wochen vor. Und doch machen sich beim mittlerweile 69-Jährigen vor dem Wochenende (Turnierplan im Infokasten am Ende des Textes) erneut Anspannung und Vorfreude breit. Kommen auch wirklich alle Mannschaften? Wie wird die Stimmung sein? Wie hoch ist am Ende der Erlös zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg?