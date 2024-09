Fußball und Soziales Inklusionsliga legt los: Es soll nur Sieger geben

Über Monate hinweg hat Arianit Besiri dafür gekämpft. Als Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland (FVR) für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben setzte er sich dafür ein, feste Strukturen zu schaffen, damit Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam Fußball spielen können. Nun geht’s endlich los: Am Samstag, 10.30 Uhr, wird das erste Spiel der Westenergie-Inklusionsliga des Fußballverbandes Rheinland angepfiffen. Fünf Teams treten in der ersten Runde auf der Sportanlage im Konzer Stadtteil Niedermennig an. Zwei Wochen später startet die Ost-Staffel. Ein halbes Dutzend Mannschaften hat für die Spiele in Mülheim-Kärlich gemeldet.