Fußball Inklusive Liga begeistert alle: „Da steckt viel Potenzial drin“

Schon seit 36 Jahren ist Wolfgang Zerau als Schiedsrichter im Einsatz. Fast Woche für Woche steht der Trierer auf einem Kreisliga-Sportplatz. Spiele von Menschen mit Beeinträchtigung üben für den mittlerweile 72-Jährigen einen besonderen Reiz aus. „Die Aktiven geht hier fairer miteinander um, entschuldigen sich direkt, wenn ihnen ein Foul unterläuft, und sie können es auch besser verkraften, wenn sie mal verloren haben.“ Neben Franz-Josef Rupprecht aus Paschel im Hochwald leitete Zerau am Samstagvormittag die Spiele des Auftaktturniers der neu gegründeten Inklusionsliga. Fünf Teams duellierten sich auf der Rasenplatzanlage des SV Krettnach im Konzer Stadtteil Niedermennig. Am Ende hatte das Team Bananenflanke aus Trier zwar die meisten Zähler und kann so mit einem Punktepolster in die für Ende Oktober geplante zweite Runde in Schweich gehen – Verlierer gab es aber nicht wirklich. „Ich bin beeindruckt, wie Menschen mit und ohne Handicap hier gemeinsam in Mannschaften standen und Fußball gespielt haben“, sagte Arianit Besiri. Der Vizepräsident des Fußballverbandes Rheinland für sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben hatte sich in den vergangenen Monaten für die Gründung einer Inklusionsliga starkgemacht. Diese wird zunächst in zwei Staffeln gespielt. Die Ost-Gruppe legt am übernächsten Wochenende in Mülheim-Kärlich los. „Da steckt viel Potenzial drin, und es lohnt sich, dass wir den Inklusionsfußball weiter fördern“, ließ Besiri durchblicken.