Fußball Freude über Start, Turbulenzen um „Co“

In ihn setzten sie beim FC Könen große Hoffnungen: Als Spieler-Co-Trainer sollte Mohamed Elhelw den neuen Coach Bilal Boussi beim B11-Ligisten FC Könen unterstützen und seinen Teil auf sowie abseits des Platzes dazu beitragen, dass der Neuaufbau im Konzer Stadtteil voranschreitet. Doch bereits kurz nach Saisonstart ist schon wieder Schluss für den 29-jährigen Ägypter, der einst in seinem Heimatland und später in der Ukraine als Profi unterwegs war. Nach Ausbruch des Krieges verschlug es ihn nach Trier. Beim VfL in Heiligkreuz warf ihn ein Mittelfußbruch zurück, ehe er dort in der vergangenen Saison einige gute Partien ablieferte.