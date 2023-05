Fußball Neuer Konzer Trainer: Über Newel und Neapel ans Saar-Mosel-Eck

Mit dem 1:1-Unentschieden im Spitzenspiel der Rheinlandliga gegen den FC Cosmos Koblenz hat die Fußballvereinigung Hunsrückhöhe Morbach nicht nur die eigene (Minimal-) Chance auf Platz zwei und damit die Relegation zur Oberliga am Leben gehalten, sondern auch und vor allem dem Tabellenführer FC Bitburg wertvolle Schrittmacherdienste geleistet: Drei Runden vor Schluss haben die Bierstädter vier Punkte mehr als die Koblenzer auf dem Konto und könnten theoretisch bereits am Sonntag den Meistertitel und den damit verbundenen Aufstieg in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar bejubeln – bei einem eigenen Sieg am Samstag ab 18 Uhr im heimischen Stadion Ost gegen Morbach und einer Cosmos-Niederlage tags darauf im Heimspiel gegen die SG Schneifel-Stadtkyll.