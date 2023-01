Fußball und Soziales : Der große Kick für den guten Zweck

Packende Zweikämpfe und spannende, emotionsgeladene Duelle dürfte das Hallenfußballturnier zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg erneut zu bieten haben. Foto: Sebastian J. Schwarz/sjs / Sebastian J. Schwarz

Osburg/Konz Die Spielpläne stehen schon seit Wochen, am Freitag ist es so weit: Die 26. Auflage des Turniers zugunsten der Lebenshilfe Trier-Saarburg in der Osburger Hochwaldhalle verspricht erste fußballerische Leckerbissen im neuen Jahr.