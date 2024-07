Cornhole Konzer bleibt in Europa das Maß aller Dinge

Weiter von ganz oben in Europa grüßt Cornholer Günther Reitz: Nach erfolgreichen Turnieren in Schweden, Norwegen und Italien hat der Konzer nach wie vor die Führungsposition in der Rangliste inne. Zudem gab es den nächsten Erfolg in der zu Beginn des Jahres neu gegründeten Bundesliga: Ende Juni, am zentralen Spieltag im benachbarten Wiltingen, gewann das Team des Cornhole-Camps Konz sämtliche Partien und ist damit Sieger der West-Staffel II. Groß sind die Hoffnungen, nun auch die Deutsche Meisterschaft erringen zu können, zumal mit Stephan Beck und Jacques Bichler zwei weitere herausragende Spieler vom Saar-Mosel-Eck kommen.