Fußball und Soziales Spannung, Spaß und eine kleine Sensation

Nur noch ganz selten spielt der langjährige Torjäger Nico Thömmes bei der SG Osburg mit. Wenn Not am Mann ist, springt der mittlerweile 33-Jährige aber gerne noch mal ein. So wie am Samstag beim Hauptturnier zugunsten der Lebenshilfe-Kreisvereinigung Trier-Saarburg in Konz. Am Ende hatte Thömmes seinen Anteil daran, dass die Mannschaft aus der Kreisliga A9 als klassentiefster Teilnehmer sogar Sieger wurde und damit zumindest vom Papier her eine kleine Sensation vollbrachte. Im Finale trug sich Thömmes neben Jannik Heinz in die Torschützenliste ein und war so Garant des 2:0-Erfolgs über den aus vielen jüngeren Akteuren und sogar einigen A-Junioren rekrutierten Rheinlandligisten FSV Trier-Tarforst.