Fußball und Soziales Turnier im Tälchen mit Modellcharakter

Seit knapp zwei Jahren ist Arianit Besiri einer der Vizepräsidenten des Fußballverbandes Rheinland. Sein Schwerpunkt sind sozial- und gesellschaftspolitische Aufgaben. „Wir wollen Fußball für alle ermöglichen“, betont der in Trier lebende Funktionär. Ein Turnier, wie es am Samstag ab 10.30 Uhr im Rahmen des Jugendfußballfestes des SV Tälchen Krettnach auf der Sportanlage im Konzer Stadtteil Niedermennig stattfindet (Eckpunkte des Programms sind im Infokasten zu finden), hat für ihn Modellcharakter: „Genau so sollen Spielnachmittage in einer inklusiven bunten Liga aussehen. Wir wollen Werkstätten und Vereine nicht überfordern mit einem Spielplan wie in der Premier League, sondern Möglichkeiten und Angebote schaffen, tolle Vor- oder Nachmittage zu organisieren.“