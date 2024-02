Fußball Konz und Schöndorf melden Vollzug, Arzfeld sucht noch

Klarheit in der Trainerfrage herrscht beim Bezirksligisten SV Konz. So wird Oliver Hongla nach eigener Aussage auch in der neuen Saison an der Seitenlinie des aktuellen Tabellensiebten stehen. „Mit dem Verein bin ich klar. Ich sehe hier sehr viel Potenzial. Die Infrastruktur in Konz ist super. Mein Wunsch ist es, dass wir alle im Trainerteam an Bord bleiben, also auch Markus Müller und Stefan Becker als Co-Trainer beziehungsweise mitspielender Co-Trainer weitermachen. Die Gespräche laufen aktuell“, so Hongla, der in der Vorsaison den Konzer Ligakonkurrenten SV Lüxem gecoacht hat. Unterdessen sind sie bei der SG Arzfeld/Daleiden/Dasburg-Dahnen fieberhaft darum bemüht, die Nachfolge von Spielertrainer Andreas Theis zu regeln. Der dreifache Familienvater hat unlängst seinen Abschied zum Saisonende angekündigt (TV berichtete). „Wir arbeiten an einer Lösung für die Cheftrainerposition. Gut und wichtig ist, dass mit Andreas Munkler, Joschka Trenz und Florian Moos alle drei Co-Trainer auch in der nächsten Saison an Bord bleiben. Sie haben aktuell alle ihren B-Schein gemacht“, berichtet Karsten Klein, Sportlicher Leiter der momentan auf Bezirksligaplatz sechs rangierenden Spielgemeinschaft aus der Westeifel.