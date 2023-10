Volleyball Konzerinnen wollen das Unmögliche möglich machen

Eine große Herausforderung wartet am Sonntag auf die Volleyballerinnen der TG Konz: Nach dem Gewinn des Rheinland-Pfalz-Pokals tritt die Mannschaft von Trainer Michel Beautier ab 11 Uhr in Wiesbaden beim Turnier um den Regionalpokal Südwest an. Das nach nur einer Saison in der Oberliga wieder in die sechstklassige Landesliga Rheinland-Pfalz abgestiegene Team hat es im Halbfinale mit dem Süd-Zweitligisten TG Bad Soden zu tun. „Dass wir es so weit gebracht haben, ist schon eine tolle Sache für uns. Wir können befreit in diese Partie gehen“, sagt der Konzer Coach. Bei einem Sieg würde es im Endspiel gegen den Gewinner des Duells zwischen den Saarländerinnen vom SSC Freisen (2. Liga Pro) und Lokalmatador VC Wiesbaden II (2.Liga Süd) gehen.