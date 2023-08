Fußball Ein Torwart-Oldie als Elfmetertöter

Wochenlang hatten sie in der vergangenen Saison gebraucht, um nach vielen hohen Pleiten überhaupt den ersten Punkt zu ergattern. Umso mehr freuen sie sich bei der SG Züsch-Neuhütten-Damflos/Hermeskeil über den Start in die neue Runde in der Kreisliga B14. Nach drei Spieltagen hat das Team von Spielertrainer Andreas Weber genauso wie die FSG Ehrang/Pfalzel II, der SV Mehring und die SG Hochwald II die volle Punktzahl auf dem Konto. Glanzvoll war besonders der jüngste Auftritt der Spielgemeinschaft: Im Derby gegen Aufsteiger SG Gusenburg/Grimburg gab es vor euphorischen 200 Zuschauern ein glattes 5:0. Ein Akteur stach dabei heraus. Michael Urhahn erzielte gleich drei Treffer. Der 28-jährige zentrale Mittelfeldspieler hat eine Partnerin aus Neuhütten, war früher schon mal für die SG Züsch aktiv, ehe es ihn zurück ins Saarland zog, wo er für die SG Marpingen/Urexweiler in der Verbands- und der Bezirksliga aktiv war. „Michael ist ein toller Linksfuß, der bei Standards unheimlich stark ist“, berichtet Coach Weber, der diesmal selbst in der Innenverteidigung mitwirkte. Der perfekte Start verleitet ihn nicht zu Träumereien: „Wir sind im Flow und wollen den fortsetzen. Doch wir wissen, wo wir herkommen. Das sind neun Punkte gegen den Abstieg.“