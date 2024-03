Fußball A-Liga Kordels Trainer: „Sebi tut unserem Spiel gut“

Es war ein starker Auftritt beim 3:0 im Derby gegen den SV Sirzenich. „Die frühe Führung spielte uns in die Karten. Nach einem tiefen Ball von Nico Dücker war Sascha Schrodt aufgrund seiner immensen Schnelligkeit nur schwer zu verteidigen“, bilanzierte Kordel/Welschbilligs Coach Klaus Grüber eine bärenstarke erste halbe Stunde, in der Dücker nach Flanke von Schrodt per Kopf erhöhte. Als Sirzenich mehr riskieren musste, war die umsichtige Kordeler Abwehr Herr der Lage. Nachdem Marc Willems auf Vorarbeit von Kingsley Essouma mit einem Schlenzer in den Winkel das 3:0 markiert hatte, war der Deckel drauf. „Wir haben den Sirzenicher Stürmern kaum Räume geboten. Es war ein Sieg der Disziplin, der Leidenschaft und der Effektivität“, zeigte sich der Coach rundum zufrieden.