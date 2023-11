Fußball Kordel im Kommen, Mariahof atmet auf

Erst das wegen des Mitwirkens eines nicht einsatzberechtigten Akteurs nachträglich am grünen Tisch verlorene Spiel beim SV Föhren, anschließend zwei heftige Abreibungen gegen Eintracht Trier II und den SV Sirzenich (jeweils 0:4): Nach drei Spieltagen sah sich die SG Kordel/Welschbillig ganz unten in der Tabelle der Trier-Saarburger Kreisliga A9. Mittlerweile hat sich die Mannschaft von Trainer Klaus Grüber ins gesicherte Mittelfeld vorgearbeitet. Schlusslicht SG Rascheid II wurde am Sonntag mit 7:0 weggeputzt. Damit hat der Tabellendritte der Vorsaison aus den jüngsten drei Spielen neun Punkte und 13:0-Tore erzielt. Marc Willems hat sieben Treffer auf dem Konto, Sascha Schrodt gar neun. Mittlerweile, so Grüber, funktioniere es auch in der Defensive (wieder) besser. Während die etatmäßige Nummer eins Christian Leibrock an massiven Hüftbeschwerden laboriert und in dieser Saison erst vier Mal spielte, wächst der aus dem Saarland stammende und in Trier studierende Torwart Jonah Moser immer mehr in seine Aufgabe rein. Lobende Worte findet der SG-Trainer auch für den im Sommer von C-Ligist SG Butzweiler/Aach/Newel gewechselten Marco Heid, der den Zwei-Klassen-Sprung geschafft seine Leistungen stabilisiert habe. Nach der Hinserie belegt die SG Kordel Platz sieben. Damit könnte sich Grüber auch am Saisonende anfreunden. Ob er mit der Mannschaft in die kommende Runde geht, lässt er offen. Mit Nicolas Dücker und Christian Adams hat er sich zwei (mitspielende) Co-Trainer zur Seite geholt, die ihn tatkräftig unterstützen. „Ich habe mal gesagt, dass die SG Kordel meine letzte Trainerstation sein wird. Mittelfristig will ich aufhören. Ob das jetzt schon nach dieser Saison der Fall ist, wird man sehen“, lässt der in der sechsten Saison amtierende Grüber durchblicken.