Fußball A-Liga: Kordels Trainer freut sich über „unglaublich guten Fußballer“

Kordel/Welschbillig · Es war ein starker Auftritt beim 3:0 im Derby gegen den SV Sirzenich. „Die frühe Führung spielte uns in die Karten. Nach einem tiefen Ball von Nico Dücker war Sascha Schrodt aufgrund seiner immensen Schnelligkeit nur schwer zu verteidigen“, bilanzierte Kordel/Welschbilligs Coach Klaus Grüber eine bärenstarke erste halbe Stunde, in der Dücker nach Flanke von Schrodt per Kopf erhöhte.

14.03.2024 , 18:45 Uhr