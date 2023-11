Kreisfußball-Rundblick Mit Wut im Bauch zum nächsten Dreier

Die SG Waldkönigen/Bongard/Dreis-Brück/Dockweiler feierte am Freitag gegen den SV Fortuna Nohn einen glatten 3:0-Erfolg. Somit bleibt das Team von Neu-Trainer Thorsten Hermes seit sieben Partien ungeschlagen und hat in diesem Zeitraum stolze 17 Punkte geholt. Lohn der bislang überraschend starken Saison ist Rang vier. So stehen nach 13 Spielen 26 Zähler und ein Torverhältnis von 31:22 zu Buche. „Wir kamen mit Wut im Bauch nach dem Spiel gegen Ahbach II (3:3) und wollten in dieser Partie unbedingt Wiedergutmachung betreiben, da wir zweimal geführt hatten und dort eines der besten Saisonspiele überhaupt gemacht haben. Es ging darum, an diese Topleistung anzuknüpfen, die drei Punkte aber unbedingt bei uns zu lassen. Gegen eine starke Nohner Mannschaft ist uns das eindrucksvoll gelungen, nachdem wir schon zur Halbzeit mit 2:0 geführt haben“, berichtete Hermes zufrieden. Der macht die Gründe für das tadellose Abschneiden an einigen Faktoren fest. „Die Jungs sind lernwillig und versuchen, in jedem Spiel meine Vorgaben umzusetzen. Ich lege sehr viel Wert auf Disziplin und Positionsspiel. Es gelingt der Mannschaft zunehmend besser, mit einem schnellen Kombinationsspiel nach vorn zu kommen, häufig mit zwei, drei Aktionen. Seit dem dritten Spieltag machen die Jungs einen Bombenjob, wir kassieren relativ wenig Gegentore. Wir stehen zu Recht in den Top vier, diese Platzierung haben wir uns in den letzten Wochen erarbeitet. Als neuer Trainer, der erst im Sommer kam, kann ich sagen, dass wir ein super eingeschworener Haufen sind.“