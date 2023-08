Fußball Ein Start mit Aufs und Abs

Dem erfolgreichen Auftakt im Derby gegen die SG Traben-Trarbach (2:0) folgte die Ernüchterung im Duell beim Bezirksliga-Mitabsteiger SV Hetzerath (2:6). Der neue Trainer Steven Klaas sah gegen den Rivalen aus der Doppelstadt einen „Arbeitssieg, bei dem wir es im Defensivverbund zwar seriös gelöst, spielerisch aber auch keinen Sahnetag erwischt haben. Es war Feuer drin vor über 300 Zuschauern.“ Der 29-jährige Coach, der vor der Saison gemeinsam mit seinem Assistenten Tim Schabbach vom SV Lüxem II zu den Vereinigten aus Kröv, Reil, Enkirch, Pünderich und Burg gewechselt war, musste sich gut eine Woche später schon wieder korrigieren – zumindest was die Frage der Stabilität anging: „In Hetzerath sind wir eigentlich gut ins Spiel gekommen und kamen einige Male wirkungsvoll in die torgefährlichen Räume. Das Spiel aber wurde durch Standardsituationen entschieden. Da haben wir uns nicht clever angestellt und vier der sechs Gegentore durch ruhende Bälle kassiert. Vor der anstehenden Partie gegen Aufsteiger SV Dörbach am Sonntag ab 15 Uhr in Kröv weiß Klaas in diesem Zusammenhang: „An dieser Schraube müssen wir angesichts ebenfalls starker Standardspezialisten, wie sie Dörbach in seinen Reihen hat, drehen und uns schnell verbessern.“