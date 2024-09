Fußball So läuft der Neuaufbau bei Mont Royal

Mit 15 Abgängen war der Aderlass vor der Saison gewaltig bei den Mont Royaler Fußballern, die nach dem Abstieg aus der Kreisliga A nun eine Etage tiefer in der B14 an den Start gehen. Trotz der immensen Abgangswelle – vor allem in Richtung Rot-Weiss und SV Wittlich – sind die Vereinigten aus Enkirch, Kröv, Reil, Burg und Pünderich in der neuen Liga angekommen und befinden sich nach dem jüngsten 6:1-Heimsieg gegen Schlusslicht SG Dhrontal-Weiperath II in der erweiterten Spitzengruppe. Ralf Pauli, Vorsitzender des in dieser Saison in der SG federführenden TuS Enkirch, und mit Philipp Irmisch in der Sportlichen Leitung aktiv, erklärt: „Das Team setzt sich aus den Spielern, die aus der Ersten übriggeblieben sind und Akteuren aus dem früheren Kader der zweiten Mannschaft, die immerhin auch B-Klasse gespielt hat, zusammen. Die bisherigen Ergebnisse und Auftritte haben gezeigt, dass die Jungs gut miteinander harmonieren.“