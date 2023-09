Fußball Jugendtrainer – und das noch mit 85 Jahren

Kröv · Helmut Adam ist weiter mittendrin im Fußball-Geschehen. Der Wahl-Moselaner verrät, was ihn auch im hohen Alter antreibt, mehrmals in der Woche als Jugendtrainer auf dem Platz zu stehen und was er an der Arbeit mit dem Nachwuchs schätzt.

27.09.2023, 12:09 Uhr

Die Arbeit mit dem Fußballnachwuchs hält Helmut Adam (links) jung. Seit drei Jahren assistiert er Michael Bartolomé (rechts) Foto: privat

Den TuS Kröv führte er einst von den Niederungen der Kreisklasse bis hinauf in die damals viertklassige Verbandsliga Rheinland. Er war lange Zeit Vereinstrainer und in den Achtzigern auch mal über fünf Jahre hinweg Mosel-Kreistrainer. Irgendwann folgte eine längere Pause. Mit Anfang 70 feierte Adam dann sein Comeback: „Mein Enkel Tom kam zu mir und sagte, dass sein E-Jugend-Trainer aufgehört habe. Ich sei doch mal Trainer gewesen und könnte bestimmt einspringen…“