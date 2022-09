Die Region auf Google Maps : Bewertung von heimischen Fußballplätzen: Bei diesen Beschwerden ist der Platzwart machtlos

Wenn es rund um den Fußball richtig kurios wird, ist man vielleicht bei den Rezensionen auf Google gelandet. Man staunt nicht schlecht, welche Kommentare dort die Wertungen für so manche Plätze in die Tiefe drücken.

Auch hier versteckt sich aber vernichtende Kritik in Form der niedrigsten Wertung – ein Zeichen der absoluten Unzufriedenheit mit der Sportstätte um die Ecke. Bei genauerer Betrachtung zeigt sich: In den Rezensionen lauert manchmal die fiese Revanche für das Geschehen auf dem Platz.

Kuriose Rezensionen: Was an der Uni Trier falsch läuft – oder auch nicht

Erstaunliche Google-Rezensionen über das Stadion Ost in Bitburg

Davon wurde beispielsweise das Stadion Ost in Bitburg getroffen. Nur vier Sterne gibt es in der Gesamtwertung. Das ist natürlich nicht schlecht, wird aber von anderen Sportplätzen teils spielend übertroffen. Was waren also die Beschwerden in der Vergangenheit?

Bewertungen zu weiteren Fußballplätzen auf Google Maps

Auch anderen Sportstätten in der Region ergeht es nicht besser. So findet man beim B.C. Morbach 1996 zwar einen schönen Fußballplatz vor, wie viele Rezensionen versichern. Aber auch dort kann man wohl nicht in Frieden leben: „Wurde voll von so nem kleinen Typ umgehauen. Konnte danach nicht mehr gehen“, lautet ein Statement, das dem Platz nicht mehr als zwei Sterne zugestehen will. Vielleicht brauchen wir eine Sternewertung für Amateursportler, damit die Kritik nicht immer am schuldlosen Austragungsort hängen bleibt.