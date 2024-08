Fußball Kyllburg/Badem widmet „Cherry“ den Sieg

Einen faden Beigeschmack hatte für die SG Kyllburg/Badem der 2:1-Sieg in der Kreisliga A8 über die SG Kylltal-Birresborn: Thomas „Cherry“ Kirchen, im Sommer vom bisherigen Ligakonkurrenten SG Steinchen-Fließem gewechselt, blieb Mitte der ersten Hälfte im Rasen hängen und verletzte sich mutmaßlich schwerer. „Er hat sich das Knie verdreht, hat vor Schmerzen geschrien. Einige, die direkt in seiner Nähe waren, haben sogar ein Knacken gehört“, berichtet Mike Schwandt, der den Ex-Rheinlandligisten gemeinsam mit Michael Mayer-Nosbüsch trainiert. Eine MRT-Untersuchung soll am Dienstag genaueren Aufschluss über die Verletzung geben. Fällt er wie befürchtet mehrere Wochen, wenn nicht sogar Monate aus, würde Schwandt dies sehr bedauern: „Thomas hat sich super eingefügt und bislang einen super Job im Mittelfeld gemacht.“ Sportlich sieht der Coach sein Team auf Kurs: „Nach einem Abtasten zu Beginn und dem 0:1 durch unseren Ex-Spieler Daniel Robertz kamen wir gegen Kylltal besser ins Spiel, haben Druck entwickelt. In der zweiten Hälfte war es eine weitere Steigerung. Manchmal hat noch der letzte Pass gefehlt. Unterm Strich steht ein verdienter 2:1-Sieg. Es war eine riesige Willensleistung. Mit dieser Einstellung und dieser Körpersprache muss man uns erst mal schlagen.“ Mit sechs Punkten aus zwei Partien geht es nun am Samstag, 19 Uhr, mit der Begegnung bei der DJK Kelberg weiter. Zu schaffen machen dem Trainergespann der SG urlaubsbedingte Fehlzeiten: Während Luca Hardt, Marius Lichter sowie Juri Reiners nun aus den Ferien zurückkehren, sind Nico Hüweler und Tim Bernarde jetzt erst mal weg.