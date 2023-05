Fußball Voller Kurs Richtung A-Klasse

Lambertsberg · Als Tabellenzweiter geht die SG Lambertsberg in den Endspurt in der Kreisliga B II. Warum das Team von Trainer Michael Peters alle Trümpfe in der Hand hat.

04.05.2023, 18:36 Uhr

„Die Jungs haben die nötige Reife erlangt“: Michael Peters sieht seine Mannschaft von der SG Lambertsberg bereit für den Aufstieg. Foto: HANS-KRAEMER

Nachdem die eigene Partie gegen die SG Daleiden II auf den kommenden Mittwoch, 10. Mai, 20 Uhr, verlegt worden war und Titelmitkonkurrent SG Alsdorf-Niederweis gegen die SG Grenzland-Großkampen 3:3 gespielt hat, hat das Team von Trainer Michael Peters zwar die Tabellenführung in der Kreisliga B II verloren, bei einem Spiel weniger als die Nimstaler aber weiter alle Trümpfe in der Hand.